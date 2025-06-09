Тигран Кеосаян: полгода в коме и первые признаки надежды

Полгода прошло с тех пор, как режиссёр Тигран Кеосаян впал в кому после тяжелого сердечного приступа в декабре 2024 года. Несмотря на то, что врачам удалось стабилизировать его состояние, последствия оказались крайне серьёзными. С января 2025 года Кеосаян находится в московской клинике имени Бурденко, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В последние недели появились первые обнадёживающие сигналы. Супруга режиссёра, Маргарита Симоньян, сообщила, что Тигран начал реагировать на простые просьбы — моргает по команде, иногда приоткрывает рот и шевелит руками. Эти изменения стали заметны лишь к концу января, тогда как в первые недели после трагедии он не проявлял никаких реакций.

Медики подтверждают слабую, но устойчивую положительную динамику, однако воздерживаются от конкретных прогнозов. Специалисты подчёркивают, что процесс выхода из комы, особенно после клинической смерти, непредсказуем и может занять месяцы или даже годы. Для полного восстановления потребуется длительная реабилитация.

Семья Кеосаяна продолжает бороться за его жизнь. Маргарита Симоньян проводит у постели мужа много времени, разговаривает с ним, включает музыку и не теряет надежды. В феврале, когда улучшений ещё не было, она заявила, что готова ждать столько, сколько потребуется. В марте журналистка опубликовала трогательное видео с их общими воспоминаниями, попросив поддержки и молитв у поклонников.

Недавно главный редактор RT Маргарита Симоньян появилась в эфире программы «Соловьев Live» с двумя особыми браслетами на руке. Как объяснила сама телеведущая, один из них принадлежит её супругу, режиссёру Тиграну Кеосаяну, который уже полгода находится в коме. Это украшение с образами святых, которое обычно лежало на прикроватной тумбочке мужа.

«Я ношу его, пока Тигран не вернётся к своей тумбочке. Тогда обратно положу», — поделилась Симоньян. Второй ярко-розовый аксессуар оказался не украшением, а пропуском в реанимационное отделение, где находится Кеосаян. Журналистка призналась, что не снимает его, чтобы ежедневно не оформлять новый доступ в больницу.

Ситуация с Кеосаяном вновь поднимает сложные этические вопросы о границах медицинского вмешательства. В России решение об отключении аппаратов жизнеобеспечения принимается только с согласия родственников. Некоторые эксперты считают, что в случаях с минимальными шансами на восстановление стоит учитывать не только медицинские показатели, но и качество будущей жизни пациента. Однако наличие положительной динамики у Кеосаяна даёт врачам и близким основания продолжать лечение.

Пока рано говорить о том, чем закончится эта борьба, но история Тиграна Кеосаяна уже стала примером стойкости, веры и профессионального долга врачей. Тысячи людей по всей стране следят за новостями о его состоянии, продолжая надеяться на чудо.