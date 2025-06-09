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общество

В доме задержанного мэра Красноярска проходят обыски

Фото: Telegram-канал Kras Mash

После задержания мэра Красноярска Владислава Логинова, в его дом нагрянули с обыском.

В коттеджном посёлке Славянский, где проживает мэр Красноярска Владислав Логинов, проходят обыски.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, сейчас на месте работают сотрудники ФСБ в гражданской одежде, журналистов на территорию не пускают.

Обыски также проходят в здании мэрии. Об этом пишет портал МК в Красноярске.

Напомним, сегодня утром, 9 июня, Логинов был задержан — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере

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Александр Борисов
журналист

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