В доме задержанного мэра Красноярска проходят обыски

После задержания мэра Красноярска Владислава Логинова, в его дом нагрянули с обыском.

В коттеджном посёлке Славянский, где проживает мэр Красноярска Владислав Логинов, проходят обыски.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, сейчас на месте работают сотрудники ФСБ в гражданской одежде, журналистов на территорию не пускают.

Обыски также проходят в здании мэрии. Об этом пишет портал МК в Красноярске.

Напомним, сегодня утром, 9 июня, Логинов был задержан — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере