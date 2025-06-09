В казахстанском МИДе опровергли информацию о возможном введении виз между Россией

Официальный представитель ведомства, Айбек Смадияров, во время брифинга обратился к средствам массовой информации с просьбой избегать некорректных трактовок. Он имел в виду публикации, касающиеся новых правил въезда в Россию, которые начнут действовать с конца июня 2025 года.

Согласно этим правилам, иностранные граждане, за исключением белорусов, детей младше шести лет и дипломатов, будут обязаны проходить процедуру биометрической идентификации и заполнять электронную анкету не позднее, чем за трое суток до въезда в страну.

В министерстве иностранных дел особо отметили, что для граждан Казахстана и России сохраняется безвизовый режим. Смадияров пояснил, что нововведения касаются лишь формальностей при пересечении границы, аналогичных процедуре сбора биометрических данных, применяемой на казахстанской границе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Государственную Думу внесен на рассмотрение новый законопроект, регулирующий миграционную политику.