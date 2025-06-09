В Новосибирск привезут мощи святой Матроны Московской

19 июня привезут мощи святой Матроны Московской.

Как сообщается в пресс-службе Новосибирской митрополии, ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской прибудет в Новосибирск 19 июня.

Святыню доставят из Свято-Успенского мужского монастыря города Новомосковска Тульской области. Она будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 24 июня. Ежедневно перед мощами будут проходить молебны с акафистом.

Проводы ковчега состоятся 24 июня в 18:30.

Напомним, что новосибирцы будут отдыхать четыре дня подряд на текущей неделе