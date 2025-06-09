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проиcшествия

В Новосибирске неизвестные разгромили около 30 могил на кладбище

Фото: Сиб.фм

МВД возбудило уголовное дело по факту осквернения могил.

Жители Болотнинского района пожаловались, что за два месяца обнаружили на кладбище несколько разрушенных могил. Неизвестные ломают кресты, оградки, топчут могилы. По подсчётам местных жителей, осквернено около 30 захоронений.

«Как можно было так поступить? Вырвали крест с могилы моей бабушки. Могилу её ребёнка растоптали. А рядом похоронены наши родственники – там разрушены оградки», – рассказывает одна из местных жительниц.

По данному факту МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Новосибирске открыли мемориал погибшим бойцам ЧВК «Вагнер».

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Александр Борисов
журналист

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