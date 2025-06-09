В Новосибирске построят автовокзал "Западный" рядом с Хилокским рынком

Согласно опубликованному на городском портале проекту планировки, южнее улицы Петухова, в индустриальной зоне, будет проложен бульвар. В районе Хилокской транспортной развязки намечено строительство автовокзала, интегрированного в транспортный узел.

В плане развития территории Кировского района, ограниченной улицами Хилокской (запад), Петухова (север), Бородина (восток) и границей города (юг), общей площадью 356,7 гектара, предусмотрено создание социальной инфраструктуры. В частности, запланировано строительство четырёх детских садов, рассчитанных на 650 воспитанников, трёх школ общей вместимостью 2120 учеников, двух спортивных комплексов, а также станции скорой помощи на четыре машины, расположенной на улице Бородина.

Проект включает в себя продление трамвайной линии от разворотного кольца на улице Петухова до улицы Хилокской в направлении Юго-Западного жилмассива. В соответствии с программой развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года, планируется формирование пересадочного узла "Западный", объединяющего трамвайные и автобусные маршруты с автовокзалом. На схеме этот узел обозначен в месте пересечения улиц Хилокской и Петухова.

Помимо этого, проект предусматривает создание нового бульвара вдоль инженерного коридора, где проходят воздушные линии электропередачи. Эта зеленая зона протянется от перспективной магистрали "Южный транзит" до улицы Бородина.

В настоящее время на данной территории проживает 1880 человек. По прогнозам, в ближайшие годы численность населения увеличится до 7320 человек. Существующий жилой фонд составляет 72 500 квадратных метров. Планируется увеличение этого показателя до 242 100 квадратных метров.