82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 09:36
пробки
4/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 09:36
пробки
4/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 06:42
общество

В Новосибирске продавали пельмени с инфекцией

Фото: Сиб.фм

В пельменях новосибирского производства обнаружены болезнетворные микроорганизмы, сообщает Россельхознадзор.

Сибирское подразделение Россельхознадзора выявило наличие листерий в пельменях "Фирменный рецепт" бренда "Для любимых мужчин", изготовленных компанией "Сибирский гурман" из Новосибирска. Информация об этом была опубликована пресс-службой Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

В сообщении указано, что лабораторные анализы подтвердили присутствие бактерий Listeria monocytogenes в продукции. Установлено, что 475 кг зараженных пельменей были поставлены двадцати предприятиям в Республике Бурятия. Действие сертификатов на данную партию продукции было приостановлено.

По информации с сайта "Сибирского гурмана", компания является одним из ведущих российских производителей замороженных полуфабрикатов, работающим с 1995 года. Объем производства составляет 40 тыс. тонн продукции в год. Ежедневно более 100 тыс. потребителей приобретают продукцию "Сибирского гурмана", отмечается на сайте компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска обнаружила плесень в соке "ФрутоНяня".

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.