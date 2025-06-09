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общество

В Новосибирске продают автограф игроков футбольной команды «Бавария» за 1 млн рублей

Фото: Avito

На сайте по продаже товаров появилось объявление о продаже автографа игроков легендарной футбольной команды из Мюнхена «Бавария».

Как обратил внимание Сиб.фм, цена автографов 1 млн рублей. Продаётся коллекционная открытка с составом команды «Бавария» (Мюнхен) 1977 года.

«Получeнa в личнoe владениe 16 мaрта 1977 гoда пpeдcтавитeлями кoманды во вpeмя матчa «Динaмо» (Киeв) – «Бaвaрия» (Мюнxeн). Нa oбрaтнoй стopoнe приcутcтвуют автoграфы игрoкoв», – уточняет продавец.

Самые известные из них – вратарь Зепп Майер, защитник Франц Беккенбауэр, нападающий Ули Хёнесс.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как в Новосибирске выставили на продажу колюшку хоккеиста «Сибири» за 1 млн рублей.

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Александр Борисов
журналист

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