В Новосибирске школьницу выгнали с ЕГЭ из-за телефона

Мать рассказала, как её дочь едва не лишили сдачи экзамена из-за того, что школьница положила телефон в карман.

Жительница Новосибирска Татьяна П. рассказала Сиб.фм, как её дочь выгнали с аудитории во время сдачи ЕГЭ.

«Дочь рассказала, что в середине экзамена по обществознанию к ней подошел наблюдающий и попросил показать содержимое карманов. Телефон лежал у нее в кармане юбки. Одежда широкая, она когда вышла из дома положила телефон в карман, а когда входила в аудиторию забыла про него. Странно, что проверяющие сразу не заметили его», — рассказывает мать девочки.

По её словам, школьницу попросили покинуть аудиторию. Девочка вышла, но позже ей разрешили продолжить сдачу экзамена.

«Она итак сильно переживала, а ещё и такой случай. Понятно, что это не оправдание, но она не двоечница, чтобы идти на экзамен с гаджетом или шпаргалкой. После разъяснения правил ЕГЭ её запустили обратно», – говорит женщина.

Мать говорит, что её дочери повезло, что ей всё же разрешили вернуться к экзамену.

В Министерство образования Новосибирской области заявили, что в этом году во время ЕГЭ выгнали 12 человек по разным причинам. Основные из них – наличие телефонов, шпаргалок, смарт-часов.

Стоит отметить, что по правилам проведения госэкзамена, комиссия имеет право выставить школьника за пределы аудитории из-за использования запрещённых предметов. К ним в том числе относятся гаджеты, шпаргалки, умные часы. Также могут выгнать из кабинета из-за переговоров с другим школьникам или выход из аудитории без сопровождения.

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