В Новосибирске трио лабрадоров обрели новый дом после трагической потери их прежнего владельца

Хозяин этих знаменитых в городе собак ушел из жизни в апреле 2025 года. После его кончины животные провели несколько месяцев под опекой временных хозяев, пока им искали постоянную семью. Недавно стало известно, что у них появились любящие владельцы.

Толстый, Милка и Блинчик, теперь живут в просторном загородном доме с новыми хозяевами. Информацию об этом распространил Telegram-канал Mash Siberia.

Миле, "маме" этой троицы, сейчас 9 лет, а ее сыну Блинчику — 7. Возраст Толстого точно не установлен, но по оценкам, ему около пяти лет. Толстому уже провели кастрацию, а Милке и Блинчику планируется провести стерилизацию.

Эти лабрадоры были хорошо знакомы многим новосибирцам. Вместе со своим владельцем, Павлом Алексеевым, они часто посещали Первомайский сквер, где их можно было видеть на протяжении последних двух десятилетий.

В апреле Павел Алексеев скончался после перенесенного инсульта. После его смерти собаки остались одни, но к счастью, вскоре нашли новый дом и любящую семью.