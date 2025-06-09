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проиcшествия

В Новосибирске утонул воспитанник детдома возле парка "Арена"

Фото: Сиб.фм

Несчастный случай произошел в начале июня: возле парка "Арена" утонул подросток. Позже выяснилось, что погибший был воспитанником новосибирского социального учреждения "Жемчужина".

Как сообщает источник, 4 июня 14-летний мальчик самовольно покинул территорию детского центра. В день трагедии группа подростков праздновала день рождения на берегу, купаясь в водоеме. По неизвестным причинам, именно воспитанник "Жемчужины" не смог выбраться из воды. По словам источника, погибший был хорошим ребенком, рос в многодетной семье, где он был одним из пятерых детей.

Сообщается, что после инцидента центр "Жемчужина" посетила Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, для проведения совещания. Связаться с ней для получения комментариев на момент подготовки материала не удалось.

Детский центр "Жемчужина", расположенный на улице Ватутина, является местом проживания для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 3 до 18 лет. Директор учреждения, Светлана Данькова, отказалась давать комментарии по поводу трагического происшествия, перенаправив все вопросы в департамент социальной политики.

В официальной группе "Жемчужины" в социальной сети "ВКонтакте" можно найти упоминания имени и фамилии погибшего мальчика. Он активно участвовал и побеждал в различных конкурсах и соревнованиях.

Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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Александр Борисов
журналист

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