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проиcшествия

В Новосибирске в результате пожара погибли два человека

Два жителя Новосибирска умерли при пожаре на ул. Учительской.

Трагедия произошла 8 июня в двухэтажном жилом здании, расположенном в Советском районе города. Оперативные службы моментально отреагировали на сообщение о возгорании, и пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. Спустя час им удалось ликвидировать пламя.

К несчастью, инцидент не обошелся без жертв – погибли два человека. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что огонь повредил внутренние помещения дома, веранду и крышу. Общая площадь, охваченная пожаром, составила 40 квадратных метров.

По мнению экспертов, наиболее вероятной причиной возникновения пожара стало небрежное обращение с огнем во время курения.

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Александр Борисов
журналист

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