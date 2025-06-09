В Новосибирске в результате пожара погибли два человека

Два жителя Новосибирска умерли при пожаре на ул. Учительской.

Трагедия произошла 8 июня в двухэтажном жилом здании, расположенном в Советском районе города. Оперативные службы моментально отреагировали на сообщение о возгорании, и пожарные прибыли на место происшествия уже через четыре минуты. Спустя час им удалось ликвидировать пламя.

К несчастью, инцидент не обошелся без жертв – погибли два человека. Об этом сообщили представители пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что огонь повредил внутренние помещения дома, веранду и крышу. Общая площадь, охваченная пожаром, составила 40 квадратных метров.

По мнению экспертов, наиболее вероятной причиной возникновения пожара стало небрежное обращение с огнем во время курения.