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В новосибирской «Меге» провели учебную эвакуацию

Фото с сайта ТЦ «Мега»

9 июня утром в торговом центре "Мега" в Новосибирске временно ограничили доступ для посетителей. Как сообщили очевидцы, людей выводили из здания, а въезд на парковку был временно перекрыт.

В пресс-службе торгового центра пояснили, что с 10:00 проводилось плановое тестирование системы управления эвакуацией. "Безопасность гостей и сотрудников — наш главный приоритет. В "Меге" действуют строгие протоколы безопасности, и мы регулярно проводим подобные проверки систем", — отметили представители ТЦ.

Как уточнили в администрации, все сотрудники торгового центра проходят обязательное обучение по технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. После завершения проверки работа торгового центра возобновилась в обычном режиме.

Такие учебные тренировки являются стандартной практикой для крупных торговых центров и проводятся несколько раз в год для поддержания систем безопасности в рабочем состоянии.

Ранее Сиб.фм рассказывал об эвакуации детей с вершины аттракциона.

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Рафаэль Адам
Журналист

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