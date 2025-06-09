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общество

В Новосибирской области 12 июня приостановят работу почтовые отделения в связи с празднованием Дня России

Фото: Сиб.фм

Информация об изменении графика работы почтовых отделений в Новосибирске и области в праздничные дни была опубликована пресс-службой ведомства 9 июня. Накануне праздника, 11 июня, рабочий день почтовых отделений будет сокращен на один час. 12 июня все почтовые отделения будут закрыты.

Согласно заявлению компании, с 13 июня все отделения Почты России в регионе возобновят работу в обычном режиме. Напоминаем, что в этом году федеральные выходные в связи с Днем России приходятся на 12, 13, 14 и 15 июня.

Кроме того, 3 июня пресс-служба Почты России сообщила о внедрении в Новосибирской области новых технологий доставки пенсий и социальных выплат. Теперь получатели выплат могут отслеживать начисления в личном кабинете на сайте Почты. Также жители Сибири могут заказать повторную доставку пенсии на дом, если не смогли получить ее в установленный день. Сервис также будет уведомлять новосибирцев о графике выплат.

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Александр Борисов
журналист

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