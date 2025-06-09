За что задержали мэра Красноярска Логинова

В Красноярске задержан мэр Владислав Логинов — его подозревают в крупной взятке.

По данным источников ТАСС, 57-летнего мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В администрации города проходят обыски, делом занимается центральный аппарат Следственного комитета. По информации СМИ, допрос проходит во 2-м управлении СКР по особо важным делам.

По предварительным данным, дело связано с махинациями на асфальтобетонном заводе. Показания на Логинова дали его советник Артур Арутюнян, экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян и бывший заммэра Алексей Давыдов. В одной из записей переговоров упоминается договоренность с Логиновым.

Комментариев от городской администрации по данной ситуации пока нет. В Следственном комитете также сообщили для СМИ о том, что все подробности сообщат позже.