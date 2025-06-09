Жара и солнце: какой будет погода в Новосибирске на этой неделе

В Новосибирске установилась по-настоящему жаркая летняя погода.

Согласно данным Яндекс.Погоды, в начале недели местных жителей ждет солнце и тепло, а к выходным температура поднимется до 30-градусной отметки.

В понедельник, 9 июня, в городе ожидается комфортная температура от +16 до +23 градусов. Будет солнечно и тепло, осадков не прогнозируется.

Во вторник, 10 июня, станет еще жарче — воздух прогреется до +25 градусов. День обещает быть по-летнему солнечным и сухим.

В среду, 11 июня, погода немного изменится: температура останется высокой — от +20 до +25 градусов, но возможен дождь.

Четверг, 12 июня, порадует жителей города солнечной и по-настоящему жаркой погодой. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. А в пятницу, 13 июня, в Новосибирске будет до +30 градусов. День будет облачным, но по-прежнему жарким.

Напомним, что 9 июня Новосибирск накроет магнитная буря