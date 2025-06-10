2ГИС и Яндекс.Карты скрыли стратегические объекты Новосибирской области

Ведущие российские картографические платформы Яндекс.Карты и 2ГИС провели масштабное обновление данных по Новосибирску, в ходе которого были удалены изображения и наименования ряда объектов промышленного и транспортного значения. На спутниковых снимках соответствующие территории подверглись пикселизации.

Точная дата внесения изменений не разглашается. Однако, как отмечают журналисты BFM-Новосибирск, по крайней мере один из исчезнувших объектов ещё недавно присутствовал на цифровых картах. Подобные меры применяются не только в Новосибирске — в Москве, к примеру, количество скрытых объектов значительно больше.

«Подобные решения полностью соответствуют действующему законодательству и принимаются уполномоченными органами для обеспечения безопасности стратегических объектов, — пояснил BFM-Новосибирск Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия». — Это общепринятая международная практика. Например, Google аналогичным образом обрабатывает данные по стратегическим объектам США, выполняя требования национального законодательства. Изменения на российских картографических сервисах отражают решения отечественных регулирующих инстанций».

Ранее Сиб.фм рассказывал об угрозе со стороны украинских диверсантов объектам в Новосибирске