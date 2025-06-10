32 иска на миллионы: виновные во взрыве газа в Новосибирске ответят по закону

В Заельцовский районный суд Новосибирска подано 32 иска к Евгению Кавуну и Ирине Урбах от пострадавших при взрыве газа в доме на улице Линейной, 39.

Как сообщает издание «Прецедент», трагедия, произошедшая в феврале 2023 года, унесла жизни 15 человек и нанесла травмы 11 жильцам, а материальный ущерб оценивается в 360 миллионов рублей.

Расследование установило, что Кавун и Урбах, выдавая себя за сотрудников «Межрегионгаз Сервис», проводили небезопасное обслуживание газового оборудования. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности). Первоначально Кавуну назначили 10 лет и 3 месяца колонии, Урбах — 10 лет, но позже сроки сократили до 9 лет 9 месяцев и 9 лет 6 месяцев соответственно.

9 июня 2024 года прокуратура подала иск о взыскании с осужденных 335 миллионов рублей в пользу городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошёл взрыв газа в многоэтажном жилом доме.