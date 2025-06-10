Арестуют или отпустят? Мэра Красноярска Владислава Логинова привели в суд по делу о коррупции. ОНЛАЙН

Басманный районный суд Москвы (временно работающий в здании Мещанского суда) принял решение об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — свыше 180 миллионов рублей.

17:50

Адвокат Логинова заявила, что будет обжаловать решение суда. В данный момент бывшего градоначальника защищает адвокат по назначению следствия. Защитница отказалась комментировать, признает ли Логинов вину.

17:42

Вячеслав Логинов отправлен в СИЗО на 1 месяц и 26 дней. Период до 4 августа Логинов проведет в московском следственном изоляторе.

17:39

Журналистов пустили в зал.

17:24

Журналистов попросили выйти из зала. Обвинение запросило два месяца ареста для Владислава Логинова.

17:06

Мэр Красноярска заявил, что раньше не привлекался к уголовной ответственности. Также рассказал о себе: женат, трое детей, имеет проблемы со здоровьем, пошаливает давление.

16:51

Логинова доставили в здание Мещанского районного суда.