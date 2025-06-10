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общество

Автобус № 4 связал станцию Обь и аэропорт Толмачёво в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новый маршрут № 4 связал станцию Обь и аэропорт Толмачёво.

С 9 июня в Новосибирской области был запущен новый автобусный маршрут № 4, который соединяет станцию Обь и аэропорт Толмачёво.

Как сообщается в пресс-службе мэрии города, маршрут работает ежедневно и организован по принципу «электропоезд + автобус», что позволяет жителям Новосибирска и пригородов (в том числе Татарского, Чановского, Барабинского и Куйбышевского районов) быстро добираться до аэропорта с пересадкой на станции Обь.

График движения автобуса синхронизирован с расписанием всех пригородных электропоездов.

Напомним, что автомобиль Toyota Land Cruiser 120 выставили на аукцион в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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