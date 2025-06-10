Авторынок Новосибирска в 2025 году: китайцы лидируют, но не без проблем

Продажи новых автомобилей в Новосибирске продолжают снижаться, тогда как спрос на подержанные машины растёт. Китайские бренды сохраняют лидерство, а российские автопроизводители пытаются удержаться на плаву. Журналисты издания Atas.info разобрались, какие тенденции определяют местный авторынок и стоит ли сейчас покупать машину.

Падение спроса на новые авто: кризис или временное явление?

За первые два месяца 2025 года в Новосибирской области зарегистрировали всего 2002 новых автомобиля — на 22,9% меньше, чем годом ранее. Этот показатель оказался худшим в Сибири после Кемеровской области. По данным агентства «АВТОСТАТ», общероссийский спад составил около 9%, но в Новосибирске ситуация выглядит более тревожной.

«Люди стали осторожнее в своих покупках. Цены растут, кредиты дорожают, а доходы остаются на прежнем уровне», — комментирует Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.

Среди ключевых причин — рост утилизационного сбора, подорожание комплектующих и инфляция. Однако эксперты не исключают, что рынок адаптируется, и спад может оказаться временным.

БУ авто в тренде: вторичный рынок спасает ситуацию

Пока новые машины теряют популярность, подержанные автомобили становятся спасением для многих новосибирцев. На «Дроме» размещено более 150 тысяч объявлений о продаже б/у авто, а средняя цена упала до 954 тысяч рублей (на 6% ниже, чем в 2024 году).

«Я продал старую „Ладу“, добавил денег и купил подержанный „Дастер“. Другого выхода просто не было», — рассказывает житель Калининского района Евгений Белоусов.

Эксперты отмечают формирование «ценовых ножниц»: новые авто дорожают быстрее, чем б/у, что делает их менее доступными для среднего покупателя.

Китайские бренды: лидеры, но уже не безоговорочные

Китайские марки по-прежнему доминируют: в 2024 году в регионе зарегистрировали свыше 10 тысяч новых CHERY, HAVAL и Great Wall. Лидером продаж стал CHERY Tiggo 7 Pro Max, обогнавший даже LADA Granta и Vesta.

«Когда выбирал машину, смотрел только на китайские модели. Хорошая цена, современные технологии», — делится Евгений Белоусов.

Однако доля китайских авто в России снизилась с 59,5% до 54,5%, что связано с ростом цен и сокращением поставок.

Российский автопром: LADA держится, но под угрозой

Отечественные модели пока сохраняют спрос: в 2024 году в СФО зарегистрировали 18 927 новых LADA.

«Для меня важна простота обслуживания и доступность запчастей. Поэтому взял „Весту“», — говорит водитель с 30-летним стажем Константин Ш.

Но даже российские авто дорожают: модели с полной локализацией (Granta, Niva Travel) могут подорожать на 7–9%, а те, что зависят от импорта (Vesta, X-Cross), — на 13–15%.

Европейские марки: роскошь, а не массовый сегмент

После ухода западных брендов в 2022 году их машины стали либо недоступны, либо слишком дорогими. Toyota, Volkswagen и Renault теперь представлены в основном через параллельный импорт.

«Toyota Camry стала моей инвестицией. Я знал, что она прослужит долго», — говорит новосибирец Сергей Павлов.

Средняя цена на европейские модели выросла на 15–20%, а некоторые вообще исчезли из салонов.

Что ждёт авторынок?

В ближайшее время может быть принят закон, обязывающий таксистов использовать только автомобили с высокой локализацией. Пока под него попадают лишь четыре модели LADA, что создаёт риски для рынка такси.

«Если закон примут в текущем виде, половина водителей уйдёт в тень», — предупреждает эксперт Павел Костенко.

Цены на авто продолжают расти: средняя стоимость нового автомобиля в Новосибирске достигла 4,4 млн рублей, подержанного — 1,1 млн рублей.

«Курс рубля напрямую влияет на цену. Каждые 10 рублей ослабления добавляют 7% к стоимости», — поясняет Дмитрий Янин из КонфОП.

Вывод: покупать сейчас или ждать?

Рынок находится в нестабильном состоянии: новые машины дорожают, подержанные становятся выгодной альтернативой, а китайские бренды хоть и лидируют, но уже не так уверенно.

Если нужен автомобиль срочно — разумнее рассматривать б/у варианты. Если есть возможность подождать — стоит следить за изменениями в законодательстве и курсом рубля.

Одно ясно точно: «китайцы» пока не захватили Новосибирск полностью, но их позиции остаются сильнейшими на рынке.

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