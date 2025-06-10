Бассейн, взятки и пустые дорожки: экс-главу Центра водных видов спорта в Новосибирске судят за многомиллионную растрату

В Новосибирске проходят слушания по делу экс-директора Центра водных видов спорта.

В Октябрьском районном суде Новосибирска начались слушания по делу бывшего директора Центра водных видов спорта Дмитрия Оленикова, которого обвиняют в растрате более 6,8 млн рублей и получении взяток.

По версии следствия, бюджетные средства, выделенные на аренду бассейна, ушли частному владельцу, а доступ к объекту получили лишь платные группы предпринимателей.

Бассейн без спортсменов

Центр с 2020 по 2023 год арендовал коммерческий бассейн на улице Ломоносова у компании «Бетоинвест». Формально всё выглядело законно, но фактически воспитанники муниципального центра там не тренировались. При этом аренда и коммунальные платежи обошлись бюджету в 6,8 млн рублей.

В результате следствие квалифицировало ситуацию как растрату в особо крупном размере.

Договор для прикрытия

Предприниматель Людмила Котова в прошлом году рассказала в суде, что в 2020 году Олеников предложил ей арендовать бассейн по заниженной цене — 35 тысяч рублей в месяц, при рыночной стоимости около 200 тысяч. За это она якобы передавала ему наличные — всего 1,4 млн рублей за несколько лет.

Формально отношения между Центром и ИП Котовой были оформлены договором о сотрудничестве, но, по мнению следствия, это было сделано лишь в 2022 году, когда ситуация начала привлекать внимание.

Котова также заявила, что чувствовала давление: если бы она отказалась от сотрудничества, могла бы лишиться бассейна «Афалина», где также вела занятия. Она напоминала Оленикову о необходимости подписать аренду, но тот якобы тянул время и требовал деньги лично.

Семейное посредничество

Деньги, по словам Котовой, иногда передавал её муж — заслуженный тренер России Валерий Котов. В результате его признали виновным в посредничестве во взятке и дали условный срок — пять лет.

Сама Котова написала явку с повинной и избежала наказания.

Итог

Директор «Бетоинвеста» Денис Журавлёв утверждает, что сдавал бассейн через госконтракты, а переговорами занимался юрист, чьего имени он почему-то не помнит. Сейчас Журавлёв проходит по делу как свидетель.

Сам же бывший директор ЦВВС уже больше года находится в СИЗО. На первом заседании заявил, что не признаёт обвинения и даст показания позже. Его адвокат настаивает, что обвинения расплывчаты, а конкретики в деле нет.