Бухгалтер на заводе — как родная мать: выпускница НГАУ Ольга Байдина рассказала о секретах профессии

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в число стратегических предприятий Российской Федерации. Один из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики ведет свою историю с 1941 года. В коллективе ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» есть как опытные сотрудники, так и молодые кадры.

Ольга Байдина работает заместителем главного бухгалтера на стратегическом предприятии с 2011 года. Дочь бухгалтера с детства мечтала пойти по стопам своей мамы. Хотя были и другие варианты, например, реклама или энергетика.

— После школы я поступила в Новосибирский государственный аграрный университет на факультет ГМУ (специализация «Мировая экономика»). Это направление позволяло выбрать любой путь, — рассказывает Ольга Ивановна.

Дальнейший путь девушки предопределила преддипломная практика, которую она проходила в ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». На предприятии как раз было вакантное место бухгалтера, которое Ольге предложили занять после завершения практики.

— Я не смогла отказаться. Ведь бухгалтер — это профессия, с которой можно идти по жизни дальше, — делится специалист. — А я стояла на распутье, каким видом деятельности заняться, чтобы стать специалистом и получать не только вознаграждение, но и удовольствие от проделанной работы. Да и завод мне казался таким надежным и основательным, что выбор был предопределен.

Начинать всегда трудно, тем более опыта у Ольги Ивановны не было. Когда начинала работать, мир перевернулся с ног на голову, признается собеседница.

— Все казалось таким сложным и непонятным, — вспоминает бухгалтер. — Мой первый непосредственный руководитель Марина Ильинична Озембловская помогла мне вникнуть в суть вопроса с помощью простого метода. Она мне дала задание найти ошибки прошлых периодов и исправить их. Конечно, это задание мне дали не сразу, но после его выполнения я стала расти как специалист. Мне стало интересно разбираться в сути процесса, анализировать и все досконально проверять.

За свое становление как профессионала Ольга Байдина также благодарна главному бухгалтеру Зухре Мухаметовне Исмагиловой, которая транслировала свою любовь к профессии, постоянно училась сама и отправляла на учебу подчиненных.

Ольга Ивановна получила колоссальный опыт и сегодня сама обучает новеньких сотрудников. Свою работу считает ответственной и очень интересной.

— Каждый день возникает множество вопросов, которые нужно решить. И прежде чем что-либо сделать, нужно хорошо подумать. На этом основан мой рост как специалиста и как личности, — поясняет эксперт. — Законодательство постоянно меняется. Мы вообще живем в эпоху стремительных перемен. И за ними нужно успевать.

Учеба уже давно постоянно встроена в график Ольги Байдиной. Это либо курсы повышения квалификации, либо обучение для развития новых навыков. Новые знания позволяют ей увереннее чувствовать себя в своей профессии.

Ольге Ивановне приятно осознавать, что она работает в оборонной промышленности, на предприятии с большой историей.

— Бухгалтер на заводе — как мать родная, которая все выслушает и предложит наилучший вариант, — делится специалист. — Если нужна информация, все идут к нам. За документами — к нам. За консультациями — к нам. Иногда кажется, что это не просто бухгалтерия, а центр вселенной. Приятно быть столь востребованными. Завод сам по себе как одна большая дружная семья.

Молодежи Ольга Байдина советует начинать активно интересоваться различными профессиями уже с 10-го класса, примерять их на себя. Тогда появляется возможность к концу одиннадцатого класса выбрать направление деятельности по душе и поступить в нужное высшее учебное заведение. Хороший бухгалтер должен уметь сосредотачиваться, любить математику, быть точным, обладать усидчивостью и желанием постоянно учиться и постигать новое, а также действовать согласно букве закона.

Руководство хорошего мнения об Ольге Ивановне Байдиной, высоко ценит как ее профессиональную работу, так и активную общественную деятельность.

— Ольга Ивановна компетентная, целеустремленная, исполнительная. Приятный человек, неконфликтна, деликатна в общении. Принимает активное участие в жизни завода. Является членом, можно сказать, лидером профсоюзной организации, — комментирует главный бухгалтер ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» Юлия Геннадьевна Андреева.

Награждена Почетной грамотой Российского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности, грамотой Союза машиностроителей России, дипломом участника регионального этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер России», Благодарностью Новосибирской областной организации Профрадиоэлектрона и т. д.