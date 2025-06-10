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общество

Бывший мэр Новосибирска Локоть вступил в борьбу за сохранение памятника в Киргизии

Фото: Анатолий Локоть ВКонтакте

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, нынешний секретарь областного комитета КПРФ, резко осудил ночной демонтаж памятника Владимиру Ленину в Киргизии.

Через свой телеграм-канал политик направил обращение генеральному консулу Кыргызстана Айбеку Айдарбекову с требованием пояснить причины сноса и официальную позицию властей. Локоть акцентировал, что Ленин как основатель СССР отстаивал принципы равенства народов, и это наследие заслуживает уважения.

Снесенный монумент, установленный в 1975 году, считался одним из самых масштабных в Центральной Азии. Решение о его демонтаже было принято администрацией города Ош без предварительного публичного обсуждения с местными жителями.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть снова стал первым секретарём обкома КПРФ.

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Кристина Уколова
Журналист

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