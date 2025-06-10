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общество

Демобилизация мобилизованных в 2025 году: названы сроки

Фото: Сиб.фм

Вопрос демобилизации мобилизованных в 2025 году: когда они смогут вернуться домой?

Вопросы демобилизации и сопутствующие аспекты почти ежедневно рассматриваются в Государственной Думе, как сообщил изданию 360.ru депутат профильного комитета ГД, ветеран спецназа А.Колесник. В настоящее время важно правильно оформить юридическую сторону процесса увольнения со службы.

По мнению парламентария, предложенные изменения позволят вернуться домой не только получившим ранения, но и по причинам, связанным с семейными обстоятельствами. Однако, конкретные сроки начала действия этой программы пока не определены. Ранее уполномоченный по правам человека Т.Москалькова отмечала, что получает множество обращений от жителей разных регионов по этому поводу.

В то же время, в нижней палате парламента заявляют, что частичная мобилизация, объявленная в соответствии с Указом Владимира Путина № 647 в 2022 году, осталась в прошлом. Увеличение численности Вооруженных Сил Российской Федерации до 2,39 млн человек осуществляется исключительно за счет набора контрактников.

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Александр Борисов
журналист

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