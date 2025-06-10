Будет ли демобилизация в этом году?

В связи с изменчивостью мировой политической обстановки и дебатами внутри страны вопрос о завершении службы мобилизованных становится важным для общества и аналитиков.

В нижней палате российского парламента активно рассматриваются поправки, направленные на упрощение процесса увольнения военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях (СВО). Член соответствующего комитета Госдумы и ветеран спецназа, Александр Колесник, в интервью порталу 360.ru подчеркнул, что первостепенной задачей является корректное с юридической точки зрения оформление процедуры освобождения от службы не только для получивших ранения, но и для тех, кто столкнулся с тяжёлыми личными обстоятельствами. Уполномоченный по правам человека, Татьяна Москалькова, отмечает увеличение количества обращений из регионов по данной проблеме, что говорит о её значимости для населения в новостной повестке России и мира.

О текущем состоянии законодательных инициатив

Согласно информации с официального сайта Государственной Думы, рассмотрение ключевых изменений в законодательстве происходит в ускоренном режиме:

Закон № 82-ФЗ, касающийся освобождения от призыва добровольцев, участвовавших в боевых действиях не менее полугода;

Предлагаемые изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», направленные на упрощение процедуры увольнения по семейным обстоятельствам;

Инициативы, нацеленные на правовую защиту граждан, получивших ранения или оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

По мнению экспертного сообщества, широкомасштабных призывных мероприятий, аналогичных частичной мобилизации 2022 года, не планируется. Увеличение численности Вооружённых Сил до 2,39 миллиона человек в настоящее время происходит за счёт набора контрактников. Открытое столкновение с регулярными армиями НАТО, которое могло бы обусловить необходимость масштабного призыва, в текущей геополитической ситуации представляется маловероятным.

В Институте стратегических исследований прогнозируют, что вопрос демобилизации будет решаться поэтапно после вступления в силу новых законодательных норм, ориентировочно – к концу 2025 года.

В российском парламенте активно обсуждается юридическое оформление процедуры демобилизации, об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на слова депутата А. Колесника из комитета по обороне. По его мнению, ключевым моментом является детальная проработка нормативных документов, чтобы избежать возможности двоякого толкования закона. Депутат также предположил, что поправки в законодательстве могут позволить военнослужащим увольняться со службы не только по состоянию здоровья, но и в связи с семейными обстоятельствами.

Стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин освободил от призыва участников добровольческих формирований и подразделений, участвовавших в контртеррористических операциях под эгидой Министерства обороны. Новых планов по проведению частичной мобилизации нет и в обозримом будущем не предвидится.

Президент подчеркнул, что для достижения целей специальной военной операции нет необходимости в экстренных мерах или значительном увеличении численности войск. Нынешний состав войск, задействованных на всех участках боевых действий, полностью соответствует поставленным задачам. Увеличение штатной численности Вооружённых сил до 2,39 млн человек, о котором ранее говорил глава государства, будет осуществляться исключительно за счёт добровольцев, заключающих контракты. Опасения граждан относительно возможной новой волны мобилизации, по мнению депутатов, вызваны провокационными ложными сообщениями, распространяемыми украинскими и западными средствами массовой информации.

В Госдуме заверили, что данные вопросы были окончательно решены ещё в 2022 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал на рост интереса к военной службе и увеличение количества желающих заключить контракт с Министерством обороны.