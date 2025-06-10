Десятый экологический марафон «Понеслось» объединил более 1500 волонтеров из разных регионов России

7 и 8 июня в городах присутствия «Норникеля» корпоративные волонтеры компании открыли десятый сезон экомарафона «Понеслось», одной из крупнейших добровольческих инициатив России. В этом году марафон вошел в новую программу развития социального капитала компании — «Люди территории».

В юбилейном сезоне к марафону присоединились 173 команды, в составе которых 1 503 волонтера: 680 – из Мурманской области, 132 – из Забайкальского края, 596 – из Норильска, 47 – из Москвы, 28 – из Саратова и 20 – из Красноярска.

Волонтеры активно участвуют в социальных, экологических, развивающих программах, создают некоммерческие организации, дополняя экологическую стратегию компании. «Мы начинали с малого, но каждый новый сезон «Понеслось» давал нам опыт и новые идеи. В этом году марафону 10 лет, и теперь участники волонтерского сообщества готовы не только убирать мусор и благоустраивать экотропы, но и участвовать вместе с научными сотрудниками в исследованиях, брать под патронаж приюты для животных, восстанавливать объекты культурного наследия, вести просветительскую деятельность – это квантовый скачок в развитии и программы, и людей», — отметила Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики «Норникеля». Она подчеркнула, что в этом году компания объединила ключевые корпоративные проекты в Программу развития социального капитала «Люди территории», что позволит усилить благотворительную и волонтерскую деятельность.

За время существования марафон, начавшийся как инициатива активистов корпоративного движения «Комбинат добра», превратился в масштабную платформу для реальных действий. Традиционные этапы — «SMM», «ЭкоДело» и «Просветительский» — в этом сезоне дополнены шестью экологическими направлениями. Участники могут выбрать любое из них:

- Инфраструктура и городская среда /озеленение — развитие устойчивых городов;

- Волонтеры-просветители — экологическое просвещение и работа с сообществами;

- Зооволонтеры — поддержка и защита животных;

- Научное волонтерство — участие в полевых исследованиях и гражданской науке;

- ЭкоАрт — креативные проекты, где искусство становится языком экопросвещения;

- Заповедные волонтеры — сохранение уникальных природных территорий.

Особое внимание в этом году будет уделено практическому опыту: команды из некоторых треков станут участниками настоящих исследовательских экспедиций, где у них появиться шанс поработать бок о бок с учеными и экспертами.

По традиции, «Понеслось» завершится подведением итогов: команды, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификаты номиналом 75 000, 100 000 и 150 000 рублей на командообразующие и благотворительные цели. Наиболее активные участники попадут на «Региональные Экосмены», где смогут обменяться опытом и разработать новые совместные инициативы.

На протяжении нескольких лет в развитии эковолонтерских инициатив компании реализует проекты с Национальным советом по корпоративному волонтерству, ООПТ, эколого-ориентированными организациями, экспертами в области охраны окружающей среды и, конечно, сотрудниками компании, готовыми менять мир к лучшему. Марафон остается открытым для активных жителей регионов — к командам могут присоединяться и внешние участники: это дает возможность вовлекать новых людей, расширять географию и привлекать свежие идеи.

По словам Елены Крючковой, руководителя направления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ «Норникеля», в 2025 г. компания стала инициатором первой волонтерской бизнес-миссии в Мурманской области. А в Москве, в Национальном парке «Лосиный остров», к экомарафону подключились волонтеры более 15 компаний. «Экологический марафон стирает границы между профессиями, возрастами и статусами. Позволяет выйти за рамки привычного, попробовать себя в новом, творческом и социально-значимом направлении. Экологический марафон «Понеслось» — это один из самых заметных инструментов развития горизонтальных связей сотрудников и горожан в области устойчивого развития территорий» — рассказывает Крючкова.