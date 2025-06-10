82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 11:16
пробки
5/10
погода
+21.8°C
курсы валют
usd 79.15 | eur 90.36
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 11:16
пробки
5/10
погода
+21.8°C
курсы валют
usd 79.15 | eur 90.36
сегодня 08:16
общество

Геомагнитные возмущения потревожат новосибирцев 10 июня

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев предупредили о магнитных бурях.

В ночь на 10 июня ожидаются магнитные бури до пяти баллов. Несмотря на то, что активность солнца начнет снижаться после обеда, чувствительные к погоде люди могут продолжить испытывать дискомфорт.

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, скорость солнечного ветра останется в пределах нормы. Вероятность серьезных бурь оценивается в 17%.

Врачи предупреждают, что во время геомагнитных колебаний возможны скачки давления и сбои сердечного ритма. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим и следить за самочувствием.

Напомним, что Новосибирскую область ожидает потепление до +32 градусов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.