Геомагнитные возмущения потревожат новосибирцев 10 июня

Новосибирцев предупредили о магнитных бурях.

В ночь на 10 июня ожидаются магнитные бури до пяти баллов. Несмотря на то, что активность солнца начнет снижаться после обеда, чувствительные к погоде люди могут продолжить испытывать дискомфорт.

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, скорость солнечного ветра останется в пределах нормы. Вероятность серьезных бурь оценивается в 17%.

Врачи предупреждают, что во время геомагнитных колебаний возможны скачки давления и сбои сердечного ритма. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим и следить за самочувствием.

Напомним, что Новосибирскую область ожидает потепление до +32 градусов