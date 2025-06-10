Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке после конфликта с подростками в Новосибирске

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Новосибирске.

По данным пресс-службы ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту конфликта во дворе новосибирской многоэтажки, где женщина, предположительно неславянской внешности, угрожала и оскорбляла девочек-подростков из-за качелей.

Ход разбирательства находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Напомним, что в Новосибирске оправдали экс-полицейских по делу об убийстве школьницы Натальи Матюхиной