Инструктор по вождению поделился информацией об изменениях в процедуре сдачи экзамена на права в Новосибирске

С начала июля 2025 года в Новосибирске обновятся условия прохождения теоретической части экзамена для получения прав категорий B и C. Общее число вопросов возрастет до 3000, кроме того, в программу включат задания с использованием мультимедиа.

Содержание вопросов будет скорректировано с учетом актуальной дорожной обстановки, а неактуальные формулировки будут исключены. Новые задачи будут содержать от трех до шести изображений, демонстрируемых в произвольной последовательности, что затруднит механическое заучивание.

Претерпит изменения и система оценки. Акцент будет сделан не только на проверку знания правил дорожного движения, но и на способность принимать верные решения в нестандартных обстоятельствах. Ожидается, что это улучшит качество подготовки будущих водителей.

Сергей Воронов, новосибирский автоинструктор, уточнил, что данные нововведения планировались к внедрению еще в начале текущего года, однако сроки были перенесены. По его информации, на данный момент разработано немногим более ста новых вопросов, а окончательные детали пока не разглашаются.

Воронов подчеркнул, что в последнее время процесс получения водительского удостоверения стал более строгим. Были увеличены сроки обучения, ужесточены требования к практическому экзамену, а также введена видеофиксация. Данные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и исключение неподготовленных водителей, сообщает Om1 Новосибирск.