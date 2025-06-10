Клубничное полнолуние 11 июня: главные запреты и скрытые угрозы

11 июня 2025 года жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Клубничное полнолуние. В этот раз Луна окажется на минимальной высоте за последние 18 лет, что сделает её визуально крупнее обычного.

Следующая возможность увидеть подобное явление представится только в 2043 году.

Особенностью этого полнолуния станет его положение в знаке Стрельца, что, по мнению астрологов, окажет влияние на деловую активность и рынок недвижимости.

Почему июньское полнолуние называют Клубничным.

Традиция именовать июньское полнолуние «Клубничной Луной» восходит к культуре коренных народов Северной Америки. Алгонкинские племена, а также народы оджибве, дакота и лакота использовали это название, поскольку явление совпадало с периодом сбора дикой клубники. Подобные наименования помогали отслеживать сезонные изменения в природе.

Рекомендации на период полнолуния 11 июня.

Астролог Борис Зак отмечает, что данное полнолуние произойдёт в знаке Стрельца, находящегося под влиянием Юпитера – планеты расширения. Специалист советует завершить важные дела, начатые в течение предыдущих двух недель, но предостерегает от новых активных действий в последующий период.

Особое внимание уделяется неблагоприятному аспекту между Юпитером и Сатурном, который создаст сложности для реализации масштабных планов. На ближайшие две недели астролог рекомендует воздержаться от расширения бизнеса и крупных приобретений, особенно связанных с зарубежной недвижимостью. Период после 12 июня считается неподходящим для принятия стратегических решений.

Благоприятные возможности во время Клубничного полнолуния 11 июня.

Астролог Борис Зак отмечает, что полнолуние в знаке Стрельца пробудит в людях тягу к свободе и приключениям, наполнив их оптимизмом и энтузиазмом на ближайшие недели. Этот период способствует расширению кругозора и более терпимому отношению к чужим взглядам и культурам.

Специалист подчеркивает, что следующие две недели будут особенно удачны для решения юридических вопросов и дел, связанных с получением высшего образования. Однако в финансовых вопросах он советует проявлять осмотрительность, избегая необдуманных инвестиций.

Зак предупреждает о необходимости соблюдать баланс между оптимизмом и рациональностью, категорически не рекомендуя в этот период участвовать в азартных играх и рискованных предприятиях.

Наблюдение за полнолунием.

Астрономическое явление достигнет пика 11 июня в 10:46 по московскому времени, но наблюдать его можно будет до утра 12 июня. Для этого не требуется специального оборудования — достаточно найти открытое пространство с хорошим обзором. Энтузиастам астрономии бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали лунной поверхности. При отсутствии облачности полнолуние будет хорошо видно из любой точки земного шара, сообщает URA.RU.