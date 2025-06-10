Вопрос о том, когда завершится специальная военная операция (СВО) на Украине, продолжает занимать важное место в обсуждениях мирового сообщества. В условиях активизации дипломатической деятельности, продвижения российских войск и перемен на мировой политической арене, аналитики и политические деятели пытаются определить сроки и условия, при которых конфликт сможет перейти к мирному урегулированию.

Когда закончится украинский конфликт: дипломатия как путь к согласию

Большинство политиков и экспертов сходятся во мнении, что завершение СВО возможно исключительно путем переговоров, хотя разногласия между сторонами остаются существенными. Постпред России при ООН Василий Небензя на недавнем заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Москва учитывает опыт Минских соглашений, которые, по его словам, систематически нарушались Западом и Украиной.

«Повторения "Минска" не будет», — заявил дипломат, добавив, что для долгосрочного урегулирования необходимо устранить коренные причины конфликта. Россия предложила возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, которые были прерваны Киевом в апреле 2022 года.

«Мы предлагаем провести второй раунд переговоров 2 июня и обменяться меморандумами о подходах сторон к переговорному процессу», — сообщил Небензя. Он подчеркнул, что временное прекращение огня без устранения причин конфликта неприемлемо, поскольку может быть использовано для перегруппировки сил и дальнейшего вооружения Киева. Среди условий России — прекращение западных поставок оружия Украине и приостановка мобилизации в стране.

Небензя также раскритиковал предложения о 30-дневном перемирии, назвав их попыткой ввести Москву в заблуждение. «Мы готовы рассмотреть режим прекращения огня, но только при встречных шагах со стороны Киева и Запада», — добавил он. По его словам, Россия неоднократно демонстрировала готовность к мирным инициативам, включая мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и перемирия в честь Пасхи и Дня Победы, которые, однако, не получили ответа от Украины.

Влияние военных успехов на переговорный процесс

Продвижение российских войск в зоне СВО значительно усиливает позицию России на переговорах. В мае 2025 года российские войска продемонстрировали заметные успехи, освободив 13 населённых пунктов за неделю, согласно сводке Минобороны РФ. Аналитики отмечают, что благоприятные погодные условия и быстрая адаптация российских сил к условиям боевых действий усиливают давление на украинскую армию.

Американский военный аналитик Марк Слебода считает, что преимущество на стороне России, а Запад исчерпал свои ресурсы для поддержки Киева. «Эта игра окончена. Кремль не даст Западу передышку, чтобы снова накачать Украину оружием», — заявил он в эфире YouTube-канала Rachel Blevins. Слебода уверен, что конфликт завершится либо в ходе боевых действий, либо через переговоры, но на условиях России.

Политолог Сергей Марков подчеркивает, что успехи на поле боя создают для Москвы выгодную позицию, но без готовности Киева к компромиссам прогресс будет ограниченным. «2025 год станет ключевым благодаря сочетанию военных достижений и усиления дипломатических усилий», — отметил он.

Прогнозы экспертов: между оптимизмом и осторожностью

Мнения экспертов о сроках завершения СВО разнятся от сдержанного оптимизма до пессимистичных оценок. Полпред президента России в Уральском округе Артём Жога заявил, что активная фаза конфликта может завершиться уже весной 2025 года. Его поддерживает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, который видит предпосылки для скорого перехода к дипломатии благодаря военным успехам.

Депутат Госдумы Андрей Колесник прогнозирует, что СВО завершится в течение года, хотя борьба с очагами сопротивления может потребовать дополнительных усилий. «Наша армия постоянно поддавливает в наступлении», — отметил он. Политолог Андрей Кортунов считает, что давление международного сообщества и экономические факторы могут вынудить стороны достичь промежуточного соглашения о прекращении огня к концу 2025 года.

В то же время некоторые эксперты предостерегают от излишнего оптимизма. Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин допускает, что конфликт может затянуться на годы, если не будут устранены фундаментальные разногласия. «Без выполнения условий России, включая демилитаризацию Украины, конфликт может возобновиться даже после паузы», — считает эксперт Богдан Безпалько.

Необычный прогноз связан с предсказаниями болгарской провидицы Ванги. Её кум Сергей Косторной утверждает, что Ванга предвидела завершение конфликта «когда упадут листья», то есть осенью или зимой. Однако он уточнил, что точный год остаётся неизвестным, и надежда на мир в 2025 году пока невелика из-за нестабильной международной обстановки.

Западный взгляд: от поддержки Киева к поиску компромиссов

На Западе мнения о завершении конфликта также расходятся. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в мирном урегулировании, подчеркнув, что многие стороны «усердно работают» над этим. Он признал правоту президента России Владимира Путина, назвавшего конфликт прокси-войной Запада против РФ, и отметил, что расширение НАТО к границам России вызывает законные опасения Москвы.

В то же время украинские СМИ утверждают, что странам НАТО выгодно затягивание конфликта до 2029 года, чтобы выиграть время для перевооружения. США и страны альянса в мае 2025 года объявили о новых пакетах военной помощи Киеву, включая дальнобойные ракеты и истребители F-16. Политолог Дмитрий Суслов считает эту стратегию рискованной, так как она может привести к эскалации.

Военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги указывает на сложности, с которыми столкнётся новая администрация США под руководством Дональда Трампа. «Им достанется война с негативной траекторией и без чёткой стратегии успеха», — отметил он. Трамп, по сообщениям, намерен продолжать поддержку Украины, но требует от европейских стран НАТО увеличить военные расходы.

Общественные ожидания и долгосрочные перспективы

В России общественное мнение остаётся консолидированным: согласно опросу ВЦИОМ от мая 2025 года, 68% россиян поддерживают действия Вооружённых сил и считают, что СВО должна завершиться выполнением всех поставленных целей. При этом 54% респондентов надеются на скорое завершение конфликта через переговоры.

Даже в случае завершения активной фазы СВО процесс восстановления мира займёт годы. Создание устойчивой системы безопасности, реинтеграция территорий и устранение последствий милитаризации потребуют значительных усилий. Эксперты подчёркивают, что ключевым фактором станет готовность сторон к компромиссам и выполнение достигнутых соглашений.

2025 год может стать поворотным моментом для специальной военной операции на Украине. Успехи российской армии, активизация дипломатической работы и изменения в международной политике создают условия для перехода от активных боевых действий к переговорному процессу. Однако существенные разногласия между сторонами, включая вопросы поставок вооружения и проведения мобилизации, остаются препятствием для достижения мира. Прогнозы экспертов варьируются от оптимистичных сценариев, предполагающих окончание горячей фазы уже весной, до более осторожных оценок, указывающих на возможность затягивания конфликта. В любом случае, прочный мир возможен только при устранении первопричин кризиса и достижении надежных договоренностей.