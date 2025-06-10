Когда завершится СВО: мнения экспертов о сроках и вариантах развития событий

Миллионы людей задаются вопросом: есть ли вероятность, что СВО закончится в 2025 году?

Может ли специальная военная операция завершиться уже летом 2025 года? Мы проанализировали последние прогнозы, мнения военных экспертов, политиков и даже исторические предсказания, чтобы понять, при каких условиях и когда возможен финал СВО. Актуальная информация и аналитика — в нашем материале.

Военные специалисты о ключевых факторах, определяющих сроки завершения СВО

Известный военный аналитик и блогер Юрий Подоляка в одном из недавних интервью заявил, что длительность специальной военной операции во многом определяется позицией Запада.

«Пока США и НАТО продолжают снабжать Украину оружием и финансами, конфликт может продлиться. Но Россия показывает устойчивость и готовность отстаивать свои интересы», — подчеркнул Подоляка.

Эксперт считает, что главный фактор успеха — способность России выдерживать внешнее давление и наращивать военную мощь. Он также отметил, что экономическое ослабление Запада и усталость от конфликта могут сыграть в пользу Москвы, заставив западные страны пересмотреть свою поддержку Украины.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, высказал более конкретное мнение. В интервью порталу News.ru он сказал — «минимум год».

По его словам, завершение СВО зависит от ряда условий: прекращения западных военных поставок Украине, а также восстановления и укрепления российской армии и оборонного комплекса. Он подчеркнул, что Россия активно наращивает военную мощь, что повышает шансы на достижение целей в обозримом будущем.

«Для успешного завершения операции нам нужно быть готовыми к масштабным наступательным действиям», — добавил Соболев.

Даниил Безсонов, бывший первый замминистра информационной политики ДНР и военный корреспондент, поделился своими прогнозами относительно летней кампании 2025 года.

«Я не раз об этом говорил. Это не инсайд, а мой личный анализ. Да, будет летняя кампания, наше крупное наступление. Это будет общее продвижение по нескольким направлениям. Возможно, появятся новые фронты, о которых пока не сообщает Минобороны», — отметил Безсонов.

Меж тем эксперты говорят, что наступления в стиле блицкрига ожидать глупо, очевидно, что старая тактика концентрации сил и атаки на узком участке линии соприкосновения будет малоэффективна.

«Во-первых, такая армия будет слишком заметной. Во-вторых, FPV-дроны могут серьёзно осложнить продвижение на ключевых направлениях», — цитирует эксперта Александра Полищука издание «БИЗНЕС Online».

Военный журналист Алексей Рамм заявил, что ВС РФ вступили в решающую фазу, которую он назвал «СВО 2.0». По его мнению, сейчас главная задача — разгромить группировку противника и выполнить поставленные цели.

Предсказания прошлого: что говорили о «Великой войне на Востоке»?

Любопытно, что о конфликте, который часто ассоциируют с СВО, упоминали не только современные аналитики, но и провидцы прошлого. Мюльхиазль, известный как Лесной Пророк, родившийся в Баварии в 1753 году, оставил после себя множество предсказаний, многие из которых уже сбылись.

«Великая война придет. Но придет Большой через воду и положит ей конец. Война придет с Востока и закончится на Западе. Люди никогда не видели столько огня и железа. Это случится так быстро, что никто не поверит. Здесь будет много крови и трупов. Война не закончится, пока смертельные птицы не прекратят летать», — сохранились записи священника, передающие слова пророка.

Современные толкователи предполагают, что под «смертельными птицами» могли подразумеваться беспилотные летательные аппараты.

В XV веке монах Раньо Неро в своей «Вечной книге» описывал «два страшных ядовитых гриба», поднимающихся над городами, предсказывая семь подобных событий. А монах Джованни Ротондо (1918–1968), говоря о Третьей мировой войне, утверждал: «От Бухареста до Нюрнберга и от Дрездена до Берлина границы будут заняты войсками. Третья линия будет проходить от бассейна Рура до Калининграда. Потом с юга прилетят черные и серые птицы с такой мощью, что изменят небо и землю».

Современные реалии: геополитические факторы 2025 года

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам, но лишь на условиях, гарантирующих безопасность страны и её новых территорий. Западный блок и Украина, напротив, продолжают делать ставку на военное противостояние, что существенно осложняет диалог. Ключевыми факторами, определяющими исход СВО, эксперты называют: Готовность сторон к компромиссам, экономическую устойчивость участников конфликта, позицию международного сообщества, включая США, Китай и страны Глобального Юга.

Лето 2025: переломный момент?

Экспертное сообщество разделилось: одни видят в 2025 году возможность для дипломатического урегулирования, другие прогнозируют продолжение активной фазы конфликта. Но большинство аналитиков сходятся во мнении, что исход СВО будет определяться сложным взаимодействием военных успехов, политической воли и международной конъюнктуры.

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