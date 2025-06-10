Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале напомнил горожанам о важности участия в голосовании за выбор территории для благоустройства в 2026 году. Принять участие можно по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

По словам мэра, благоустройство и озеленение — одни из приоритетных направлений для города. «Участие в федеральном проекте “Формирование комфортной городской среды” помогает Новосибирску менять общественные пространства к лучшему и получать дополнительное финансирование», — подчеркнул Кудрявцев.

На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие более 120 тысяч новосибирцев. В списке — восемь общественных пространств, по одному от каждого района города:

— территория у озера по ул. Лазурная

— сквер имени Калинина

— парк имени Кирова

— Ельцовский парк

— территория по ул. Твардовского

— парк Сосновый бор

— сквер Кировский (ул. Петухова)

— Новоморская набережная (ОбьГЭС)

По предварительным результатам лидирует парк имени Кирова — за него отдано наибольшее количество голосов. На втором месте — парк «Сосновый бор», на третьем — сквер «Кировский». Более 7000 новосибирцев проголосовали за территорию по улице Твардовского, где в 1980-х годах уже существовал сквер. Сегодня местные жители мечтают о создании здесь современного парка с освещением, экотропами, спортивной и детской инфраструктурой. Площадь благоустройства — более 6,5 гектара.

Как подчеркнул мэр, победит тот объект, за который проголосует больше всего горожан. Голосование продлится по 12 июня включительно. Принять участие может каждый житель Новосибирска старше 14 лет. Объект-победитель получит федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».