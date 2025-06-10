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общество

Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня

Фото мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале напомнил горожанам о важности участия в голосовании за выбор территории для благоустройства в 2026 году. Принять участие можно по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Фото Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня 2

По словам мэра, благоустройство и озеленение — одни из приоритетных направлений для города. «Участие в федеральном проекте “Формирование комфортной городской среды” помогает Новосибирску менять общественные пространства к лучшему и получать дополнительное финансирование», — подчеркнул Кудрявцев.

Фото Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня 3

На сегодняшний день в голосовании уже приняли участие более 120 тысяч новосибирцев. В списке — восемь общественных пространств, по одному от каждого района города:

— территория у озера по ул. Лазурная

— сквер имени Калинина

— парк имени Кирова

— Ельцовский парк

— территория по ул. Твардовского

— парк Сосновый бор

— сквер Кировский (ул. Петухова)

— Новоморская набережная (ОбьГЭС)

Фото Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня 4

По предварительным результатам лидирует парк имени Кирова — за него отдано наибольшее количество голосов. На втором месте — парк «Сосновый бор», на третьем — сквер «Кировский». Более 7000 новосибирцев проголосовали за территорию по улице Твардовского, где в 1980-х годах уже существовал сквер. Сегодня местные жители мечтают о создании здесь современного парка с освещением, экотропами, спортивной и детской инфраструктурой. Площадь благоустройства — более 6,5 гектара.

Фото Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня 5

Как подчеркнул мэр, победит тот объект, за который проголосует больше всего горожан. Голосование продлится по 12 июня включительно. Принять участие может каждый житель Новосибирска старше 14 лет. Объект-победитель получит федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото Мэр Кудрявцев: 120 тысяч новосибирцев уже проголосовали за объекты благоустройства — голосование продлится по 12 июня 6

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Галина Дидан
Журналист

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