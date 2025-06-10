Мэр Новосибирска: почти 180 млн рублей будет выделено на безопасность школьных маршрутов в 2025 году

На эти средства будут обустроены пешеходные переходы, установлено уличное освещение и отремонтированы тротуары.

«Мы начинаем готовиться к новому учебному году уже в начале лета. Большая работа проводится по капитальному ремонту школ, в работе 20 объектов. На эти цели выделено 2,3 миллиарда рублей. Помимо ремонта школьных зданий, внутренней отделки, крайне важно, чтобы были оборудованы безопасные школьные маршруты. В этом году мы ремонтируем более 100 тротуаров в разных уголках города Новосибирска. На эти цели предусмотрено около 300 млн рублей. Очень важно, чтобы на маршрутах школьников были дорожные знаки, оформленные пешеходные переходы, освещение», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

По словам начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александра Стефанова, в 2025 году на школьных маршрутах планируется нанести 20 тыс. кв. м дорожной разметки, установить 800 дорожных знаков, два светофора типа Т.1 и девять типа Т.7, отремонтировать 18 тротуаров.

Уличное освещение уже появилось на 26 участках вблизи школ, до конца лета освещением оборудуют еще 21 улицу.