Накануне Дня России десяткам жителей Новосибирской области вручены заслуженные награды

«Во время важных государственных праздников, таких как День Великой Победы, День России, который мы будем отмечать послезавтра, большинство россиян испытывают чувство гордости – не только за то, что мы являемся частью народа, который победил 80 лет назад сильнейшего противника на планете, но и гордость за то, что мы сегодня встали на защиту не только наших национальных интересов, на защиту не только прав близких нам по крови, по языку жителей Украины, но и на защиту общей справедливости и правды.

События последних лет снова убедили нас в том, что у России нет соратников за пределами наших границ. Соратники только здесь, это не только армия и флот, но каждый из нас, кто ответственно работая на своём месте, помогал успешно противостоять санкциям, которые должны были нас задушить и изолировать. Нашим недругам это не удалось – и я хочу поблагодарить вас за ваш труд, ваше отношение к жизни, к выбранному вами делу, поблагодарить не только за ваш вклад в развитие Новосибирской области, но и за вклад в силу и стойкость нашей большой Родины – Российской Федерации. И пользуясь случаем, поздравить с наступающим государственным праздником, который мы встречаем с особым чувством – С Днём России!», – подчеркнул Андрей Травников.



«Хочу от имени всех депутатов Законодательного Собрания поздравить вас со столь достойными наградами – федеральными и областными. Сегодня в этом зале люди разных поколений, разных профессий, наши воины, представители оборонной промышленности. Эти награды – награды вас, и ваших коллективов. Поэтому передайте всем людям, с которыми вы работаете, своим родственникам, что награды это коллективные. Никогда человек один не заработает – это коллектив, это люди, которые вокруг вас. Я поздравляю вас с вашими достойными наградами. Желаю вам счастья, успехов! С наступающим Днём России! И, конечно, всем нам победы!», – отметил Андрей Шимкив.



Первым награжденным стал командир отделения разведывательной группы 7 отряда 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, гвардии младший сержант Армен Маргарян. Ему – за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга – вручен орден Мужества.



Медалью ордена «Родительская Слава» награждены родители пятерых детей из Октябрьского района Новосибирска Андрей и Татьяна Зуевы.



Всего в ходе церемонии государственные награды, поощрения Президента Российской Федерации – орден Мужества, орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена «Родительская слава», нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», Почетная грамота, Благодарность Президента Российской Федерации, медаль «Участнику специальной военной операции» – вручены трем десяткам жителей региона.



Также Андрей Травников и Андрей Шимкив вручили знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», «За укрепление дружбы и согласия», Государственные премии Новосибирской области.