Невеста из Новосибирска осталась без свадебного платья из-за проблем с почтовой доставкой

Жительница Новосибирска столкнулась с неприятной ситуацией — её свадебное платье, отправленное из Китая, потерялось при доставке Почтой России. В настоящее время сотрудники почтовой службы занимаются поисками ценной посылки. Об этом сообщает НГС.

Алёна, чья свадьба запланирована на 27 июня, ожидала получить заказное платье 20 мая. Изделие было изготовлено на китайской фабрике, которая давно сотрудничает с новосибирскими клиентами. «Платье создавали по индивидуальным меркам и эскизам. Мне предоставили трек-номер, и я ежедневно отслеживала перемещение посылки, но 19 мая обновления прекратились», — рассказывает невеста. Последний зафиксированный статус гласил: «Покинуло сортировочный центр» в городе Обь.

После четырёх дней без изменений Алёна попыталась связаться с горячей линией, где автоматизированная система сообщила о нарушении сроков доставки и порекомендовала обратиться в пункт выдачи для подачи заявления на розыск. «Мне удалось оформить заявление, правда, не с первой попытки. Дополнительно я отправила электронное обращение через официальный сайт», — поясняет девушка.

Согласно регламенту, рассмотрение подобных обращений может занимать до 30 дней. Проверив статус через неделю, Алёна узнала, что её заявление ещё не рассматривалось, а дело находится у начальника отделения. «Если платье не найдётся к свадьбе, мне придётся покупать новое. Но я обязательно добьюсь компенсации за утерянный товар», — заявляет невеста.

Девушка уверена, что проблема возникла не по вине отправителя. Китайский поставщик предоставил ей скриншот, подтверждающий факт отправки. «В почтовом отделении мне показали акт, где указано, что платье должно было быть вложено в общий пакет для отправки, но фактически оно так и не поступило в новосибирское отделение», — объясняет Алёна.

Пресс-служба Почты России прокомментировала ситуацию: «Мы глубоко сожалеем о случившемся и приносим извинения клиентке. В настоящее время проводится тщательное расследование. Мы предпримем все необходимые меры для решения вопроса в соответствии с законодательством и внутренними регламентами компании».

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