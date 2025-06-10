Незаконные выплаты: мэру и депутату Барабинска придется вернуть премии

На сессии 10 июня Барабинский горсовет единогласно поддержал протест межрайонной прокуратуры, потребовавшей возврата премий от главы администрации Романа Боброва (104 842 рубля) и председателя Совета депутатов Сергея Иванова (73 297 рублей).

Как пояснил депутат Константин Терещенко, выплаты в размере двух месячных окладов были назначены с нарушениями – без предварительного уведомления о рассмотрении вопроса.

Терещенко, один из двух депутатов, голосовавших против премий, ранее инициировал прокурорскую проверку. На этот раз коллеги, включая самих получателей премий, поддержали позицию надзорного органа.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор директору компании по делу о мошенничестве и взятках.