82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 23:20
пробки
1/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 23:20
пробки
1/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 78.60 | eur 89.79
сегодня 21:20
проиcшествия

Незаконные выплаты: мэру и депутату Барабинска придется вернуть премии

Freepik, authors: Ivan P

На сессии 10 июня Барабинский горсовет единогласно поддержал протест межрайонной прокуратуры, потребовавшей возврата премий от главы администрации Романа Боброва (104 842 рубля) и председателя Совета депутатов Сергея Иванова (73 297 рублей).

Как пояснил депутат Константин Терещенко, выплаты в размере двух месячных окладов были назначены с нарушениями – без предварительного уведомления о рассмотрении вопроса.

Терещенко, один из двух депутатов, голосовавших против премий, ранее инициировал прокурорскую проверку. На этот раз коллеги, включая самих получателей премий, поддержали позицию надзорного органа.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор директору компании по делу о мошенничестве и взятках.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.