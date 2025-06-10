Новая волна мобилизации в России на СВО. Срочное заявление Путина и Белоусова

В информационном поле России продолжают муссироваться домыслы о возможном проведении очередной мобилизационной кампании, особенно в связи с предстоящими российско-украинскими переговорами.

В социальных сетях и некоторых СМИ активно обсуждаются перспективы повторного призыва граждан в ряды вооруженных сил, аргументируя это вероятными неудачами в дипломатическом урегулировании конфликта. Однако официальные представители власти, военные аналитики и информация о текущем состоянии российской армии опровергают подобные заявления, акцентируя внимание на стабильной ситуации и значительном количестве добровольцев, поступающих на службу.

Слухи о возобновлении мобилизации начали активно распространяться в начале мая 2025 года. Ряд изданий и Telegram-каналов утверждали, что правительство может объявить о новом призыве в случае, если переговоры с Украиной не принесут желаемых результатов.

Основанием для подобных предположений служит указ о частичной мобилизации, изданный в сентябре 2022 года, который юридически остаётся в силе и позволяет государству призывать граждан на военную службу при возникновении необходимости.

Однако военный эксперт из Новосибирска, Александр Чугай, в интервью порталу «Сиб.фм» решительно опроверг данные слухи.

«В настоящий момент отсутствуют какие-либо признаки подготовки к новой мобилизационной волне. Обстановка на передовой стабильна, а количество добровольцев полностью удовлетворяет потребности вооружённых сил», — подчеркнул он.

Чугай отметил, что призыв граждан может быть осуществлён лишь в случае кардинального изменения обстановки, но на данный момент подобные предпосылки отсутствуют.

Официальные лица также выступили с опровержениями. Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, ранее заявлял, что «вопрос о возобновлении мобилизации не рассматривается в настоящее время».

Аналогичную позицию озвучили и в Министерстве обороны, подчеркнув, что текущего уровня комплектации армии достаточно для эффективного выполнения поставленных задач.

Добровольцы в рядах вооружённых сил: информация от президента

13 мая 2025 года президент России, Владимир Путин, в ходе встречи с руководством общественной организации «Деловая Россия» предоставил актуальные данные о наборе военнослужащих. Согласно его информации, ежемесячно в армию по контракту поступает от 50 до 60 тысяч человек, а ежедневно контракты подписывают около 1200 добровольцев.

За 2024 год в армию было принято 427 тысяч человек, что говорит о высоком уровне патриотизма и осознанном выборе граждан.

«Люди приходят из различных трудовых коллективов и сфер деятельности. Они принимают решение служить своей стране, осознавая те вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — отметил президент.

Он также сравнил ситуацию с положением дел в Украине, где, по его словам, власти прибегают к принудительной мобилизации, «отлавливая людей на улицах». Согласно информации, предоставленной Путиным, в Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч человек, что, по его мнению, кардинально отличается от добровольного характера службы в России.

Демобилизация: надежды и реальность

Вопрос о возвращении домой граждан, призванных в рамках мобилизации 2022 года, по-прежнему является одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. В марте 2025 года в Telegram-каналах появились сообщения о том, что власти якобы планируют начать процесс демобилизации к декабрю 2024 года.

Источники ссылались на неназванных сотрудников Администрации президента, однако официального подтверждения данная информация не получила.

Член комитета Госдумы по обороне, Евгений Лебедев, в общении с журналистами отметил, что в профильном комитете вопрос о демобилизации не обсуждался.

«Я впервые слышу о подобных планах. У нас нет такой информации», — заявил он.

Лебедев подчеркнул, что решение о демобилизации требует тщательной подготовки и согласования на всех уровнях власти.

Ещё одним значимым голосом в данной дискуссии стала уполномоченный по правам человека в РФ, Татьяна Москалькова. В ноябре 2024 года она подняла вопрос о демобилизации на встрече с представителями Минобороны, отметив отсутствие нормативной базы для возвращения мобилизованных к мирной жизни.

«Командиры воинских частей сталкиваются с трудностями из-за отсутствия чётких инструкций», — сообщила омбудсмен.

Москалькова обратилась к военному ведомству с просьбой разработать соответствующий документ, однако на момент публикации ответа от Минобороны не последовало.

Вопросы мобилизации и демобилизации остаются крайне чувствительными для российского общества. Слухи, распространяемые в социальных сетях, часто вызывают беспокойство среди граждан, усиливая неопределённость. Эксперты отмечают, что отсутствие прозрачной информации о планах властей способствует росту спекуляций.

«Социальные сети — это платформа, где слухи распространяются быстрее, чем официальные заявления. Необходимо, чтобы власти оперативно реагировали на подобные информационные поводы», — считает медиаэксперт Анна Кравцова.

В то же время официальные опровержения и данные о добровольном наборе в армию помогают стабилизировать общественные настроения. По мнению социолога Павла Иванова, «цифры, озвученные президентом, демонстрируют, что армия не испытывает нехватки личного состава, что снижает вероятность возобновления мобилизации».

На фоне предстоящих российско-украинских переговоров 15 мая 2025 года общественное внимание к вопросам мобилизации и демобилизации будет только возрастать. Пока власти и эксперты единодушно утверждают, что новая волна призыва не планируется, а армия пополняется за счёт добровольцев.

Однако для снижения социальной напряжённости необходимы чёткие механизмы и прозрачная информация, особенно в отношении демобилизации.