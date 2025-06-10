Новосибирская область нуждается в учителях больше всех в Сибири

Аналитики hh.ru отмечают сохраняющийся высокий спрос на учительские кадры в Сибирском регионе, при этом Новосибирская область лидирует по количеству вакансий. В течение января-мая 2025 года местные работодатели опубликовали 860 предложений для педагогов, что составляет четверть всех педагогических вакансий СФО.

Несмотря на лидерские позиции, динамика показывает сокращение числа вакансий на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с тем, уровень зарплатных предложений в регионе остаётся конкурентоспособным — медианная зарплата учителей достигла 50,6 тысячи рублей, что является одним из самых высоких показателей в Сибири.

Красноярский край предлагает педагогам сопоставимый уровень дохода — 50,1 тысячи рублей. В большинстве других регионов округа зарплатные предложения находятся в районе 50 тысяч рублей, за исключением Алтайского края (45,1 тысячи рублей) и Омской области (49 тысяч рублей).

«Интересно, что зарплатные ожидания новосибирских педагогов полностью соответствуют рыночным предложениям — учителя в среднем рассчитывают на 50 тысяч рублей», — отмечают аналитики. Наибольший дисбаланс между желаемым и предлагаемым уровнем дохода наблюдается в Республике Тыва, где разрыв составляет 30 тысяч рублей.

Соотношение спроса и предложения на педагогическом рынке труда Новосибирской области оценивается как сбалансированное — на каждую открытую вакансию приходится 7,2 резюме соискателей. Эта цифра свидетельствует о стабильной ситуации на региональном рынке образовательных кадров.

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