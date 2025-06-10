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общество

Новосибирские ученые ищут источник «чановской лихорадки»

Фото: Сиб.фм

Ученые Новосибирской области ищут причины загадочной «чановской лихорадки».

Уже более 20 лет ученые из Новосибирска пытаются выяснить причины загадочной болезни, поражающей отдыхающих на озере Чаны. Симптомы — высокая температура, озноб и ломота в теле — появляются внезапно и проходят через 2-3 дня. Особенно тяжело переносят лихорадку новички, а местные жители, напротив, вовсе не болеют.

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, причиной заболевания может быть вирус «Тягиня», переносимый дикими утками и комарами. Первые случаи вспышки зафиксированы в 2003 году. Ученые не исключают, что последствия той эпидемии до сих пор сказываются на здоровье людей. Об этом пишет портал VN.ru.

Напомним, что в Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности

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Валерия Митрохина
Журналист

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