Новосибирские ученые ищут источник «чановской лихорадки»

Ученые Новосибирской области ищут причины загадочной «чановской лихорадки».

Уже более 20 лет ученые из Новосибирска пытаются выяснить причины загадочной болезни, поражающей отдыхающих на озере Чаны. Симптомы — высокая температура, озноб и ломота в теле — появляются внезапно и проходят через 2-3 дня. Особенно тяжело переносят лихорадку новички, а местные жители, напротив, вовсе не болеют.

По словам кандидата биологических наук Алексея Яновского, причиной заболевания может быть вирус «Тягиня», переносимый дикими утками и комарами. Первые случаи вспышки зафиксированы в 2003 году. Ученые не исключают, что последствия той эпидемии до сих пор сказываются на здоровье людей. Об этом пишет портал VN.ru.

Напомним, что в Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности