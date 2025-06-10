Новосибирскую область ожидает потепление до 32 градусов

Синоптики прогнозируют ясную погоду и отсутствие осадков в регионе благодаря антициклону, который принесет повышение температуры до отметки в +32 градуса.

По словам Марины Виноградовой, ведущего синоптика «Западно-Сибирского УГМС», область высокого атмосферного давления перемещается с Поволжья через Средний Урал в Новосибирскую область.

Она отметила, что установится стабильный антициклон со слабым ветром, ясной погодой и значительным повышением температуры.

Во вторник, 10 июня, в Новосибирске ночью вероятен небольшой дождь, а днем осадки маловероятны. Ночная температура составит от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами ночью возможны порывы до 13 м/с.

В Новосибирской области ночью ожидается от +5 до +10 градусов, местами до +15 градусов, а днем температура поднимется до +22...+27 градусов.

В среду, 11 июня, ночью в городе ожидается преимущественно сухая погода, а днем возможен кратковременный дождь, местами с грозой. Ночная температура составит +13...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +25...+27 градусов. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

По области прогнозируется ночью +10...+15 градусов, а днем +24...+29 градусов.

В четверг, в ночное время суток в Новосибирске не исключен небольшой дождь, а днем осадки маловероятны. Ночная температура будет в пределах +15...+17 градусов, днем ожидается потепление до +27...+29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

По области ночью прогнозируют от +12 до +17 градусов, а днем столбики термометров покажут +27...+32 градуса.