Новосибирцев призвали активнее участвовать в голосовании за благоустройство города

В Новосибирской области продолжается голосование за объекты благоустройства. Оно продлится еще 3 дня — 10, 11 и 12 июня.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщил, что в этом году на выбор жителей представлены 65 объектов в 24 городах и районах области. Победители голосования получат федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и будут благоустроены в 2026 году.

Наиболее высокая активность наблюдается среди жителей Сузуна, Маслянина, Мошкова, Чулыма, Ордынского, Линева, Кольцова, Черепанова и Карасука. На данный момент свой выбор сделали уже 80 тысяч жителей области и 120 тысяч новосибирцев.

Проголосовать можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратиться за помощью к волонтерам, которые работают в учреждениях, организациях и местах проведения массовых мероприятий. Участвовать в голосовании могут все жители региона старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что новосибирские власти после трех неудачных попыток заключили контракт на благоустройство сквера Демакова.