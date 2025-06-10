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общество

Осталось три дня, чтобы выбрать территорию для благоустройства в Новосибирской области

Nso.ru

Голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня, 200 тысяч жителей региона уже сделали свой выбор. Проголосовать можно самостоятельно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, также в регионе работают волонтеры, помогающие проголосовать с помощью специального приложения.

«У жителей региона еще три дня – 10, 11 и до конца дня 12 июня – есть возможность выбрать объекты для благоустройства в Новосибирской области в рамках Всероссийского голосования. На сегодня 200 тысяч жителей региона приняли участие в голосовании – выбрали понравившуюся идею для благоустройства в родном городе или поселке. Напомню, что победивший в голосовании объект будет благоустроен в следующем году в рамках федерального проекта. Успейте сделать своей выбор!», – призвал к голосованию исполняющий обязанности министра ЖХК и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

В голосовании участвуют 24 города и районных центра Новосибирской области. Всего для голосования предложено 65 объектов. Наиболее активно голосуют сельские территории и небольшие города: Сузун, Маслянино, Мошково, Чулым, Ордынское, Линево, Кольцово, Черепаново, Карасук. В Новосибирске проголосовало более 120 тысяч жителей. Здесь для голосования предложены масштабные проекты благоустройства в каждом районе и Центральном округе.

Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.Также в Новосибирской области работают более тысячи волонтеров, которые информируют граждан и помогают сделать выбор с помощью специального приложения. Волонтеры работают с людьми в учреждениях и организациях, в местах проведения массовых мероприятий.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Голосование организует Минстрой России, Минцифра России и Администрация Президента РФ.

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Галина Дидан
Журналист

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