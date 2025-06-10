Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 31 мая 2025 года.

В ночь на 10 июня российские вооруженные силы нанесли комплексные высокоточные удары по стратегическим объектам украинской оборонной промышленности в Киеве, включая предприятия авиастроения, ракетостроения, бронетанковой промышленности и судостроения. Также поражены пункты управления, места дислокации войск, склады вооружений и инфраструктура военных аэродромов.

Результаты боевых действий на различных направлениях:

На севере войска группировки "Север" уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ, три бронемашины, два автомобиля и девять артиллерийских орудий в районах населенных пунктов Сумской области. Разрушены два склада боеприпасов.

На западе подразделения заняли выгодные позиции, ликвидировав более 210 украинских военных, включая американский бронетранспортер М113, канадский "Senator" и восемь пикапов. Уничтожена хорватская РСЗО RAK-SA-12 и пять складов боеприпасов.

Южная группировка улучшила свои позиции, нанеся урон трем механизированным и другим бригадам ВСУ. Потери противника превысили 200 человек, уничтожены бронемашина "Казак", четыре автомобиля и два орудия.

Центральная группировка продвинулась вглубь обороны, уничтожив свыше 550 военнослужащих ВСУ, шесть бронемашин (включая американский М113) и зенитный комплекс "Бук".

Восточное направление: потери ВСУ составили 190 человек, американская гаубица М198 и станция РЭБ.

Группировка "Днепр" ликвидировала до 75 военных, семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Противовоздушная оборона.

За сутки сбиты 258 украинских БПЛА (включая 103 вне зоны СВО) и два снаряда HIMARS.

Общие потери ВСУ за сутки.

Суммарные потери украинской стороны составили более 1350 военнослужащих, 24 единицы бронетехники, 32 автомобиля, 25 артсистем и 13 складов боеприпасов.