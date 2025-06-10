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вчера 23:15
проиcшествия

Суд вынес вердикт: бывшие стражи порядка не виновны в гибели девочки-подростка

Фото: PxHere

Новосибирский областной суд оправдал бывших сотрудников полиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея по обвинению в убийстве 15-летней девочки в 2010 году.

Суд установил отсутствие состава преступления и неустановление самого события преступления, признав за мужчинами право на реабилитацию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Изначально экс-полицейских обвиняли по трем статьям: превышение должностных полномочий, похищение несовершеннолетнего и убийство с целью сокрытия преступления. Кудрявцева дополнительно обвиняли в пьяном ДТП, повлекшем смерть потерпевшей.

Согласно материалам дела, в марте 2010 года Кудрявцев, находясь за рулем в состоянии опьянения, сбил подростка в селе Яркуль, а Бартоломей, будучи на дежурстве, скрыл факт аварии и участвовал в сокрытии тела. Ранее Кудрявцев был осужден на 3 года колонии-поселения за ДТП, а Бартоломей — на 2 года за превышение полномочий, но оба освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

До вступления оправдательного приговора в силу за бывшими полицейскими сохранена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что отец зарезал сына в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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