Таинственное убийство Натальи Матюхиной: оправдали полицейских и заставляли родителей написать чистосердечное

Дело об убийстве 14-летней школьницы Натальи Матюхиной в селе Яркуль напоминает настоящий триллер. Вот уже 15 лет полиция не может найти тело сибирячки, но обвиняемыми в преступлении была группа полицейских. 10 июня 2025 года суд вынес им оправдательный приговор. Как шло расследование одного из самых громких дел в Новосибирской области, почему оправдали бывших правоохранителей и что заявил главный свидетель – в материале Сиб.фм.

Ушла на дискотеку и не вернулась

Небольшое село Яркуль, расположенное в Новосибирской области, уже 15 лет живет в тени трагической истории исчезновения Натальи Матюхиной. Сегодня здесь проживает около четырехсот человек. Все друг друга знают. Из развлечений – лишь местный Дом культуры, где работают кружки и проводятся праздники.

Именно туда 2 марта 2010 года 14-летняя Наталья Матюхина вместе со своей подругой отправилась на дискотеку. В тот вечер танцы закончились раньше обычного – в 20:00. По словам местных жителей, через несколько дней должны были состояться выборы главы администрации, и помещение клуба необходимо было подготовить. Девочки решили не расходиться и пойти в гости к подруге Натальи. Домой школьница засобиралась ближе к полуночи. Подруга проводила её до перекрестка, от которого до дома оставалось всего пять минут ходьбы. Больше Наталью никто не видел.

Таинственная белая «Волга»

Родители начали поиски дочери в ту же ночь, но в правоохранительные органы обратились только через три дня.

«Насмотрелись телевизора и думали, что раньше этого срока заявление не принимают», — объяснила мать девочки Галина Матюхина.

Местные жители вместе с сотрудниками правоохранительных органов организовали поиски. Прочесали лес, осмотрели каждый дом, заглянули в погреба. Следователи опрашивали мужчин. Предполагали, что кто-то увез её, но она обязательно вернется.

Через несколько месяцев было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По словам местных жителей, подозреваемых было немало, но особенно выделялись двое – сотрудники полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей. В тот вечер их видели в нетрезвом состоянии в белой «Волге».

Вскоре после случившегося Кудрявцев и Бартоломей уволились из органов без объяснения причин, что вызвало подозрения у следователей. Однако тогда не удалось найти доказательств их причастности к исчезновению Натальи. Расследование то начинали, то приостанавливали, а затем и вовсе закрыли. Весной 2023 года расследование неожиданно возобновили, возбудив уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». А 27 июля были задержаны трое подозреваемых, в том числе и те самые сотрудники МВД.

«Во взаимодействии с УУР областного полицейского главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяются два бывших и действующий сотрудник одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно, причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы», — сообщили в ведомстве в 2023 году.

Третьим подозреваемым оказался Александр Кунца – начальник участковых ПДН.

Суд отправил бывших полицейских в следственный изолятор 1 августа 2023 года. А через несколько дней оперативники задержали ещё одного подозреваемого – начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина. Расследование длилось год, и 12 июля 2024 года следователи передали дело в суд.

Следователи говорили, что в автомобиле «Волга» в тот вечер находились двое: за рулем – Максим Кудрявцев, на пассажирском сиденье – Евгений Бартоломей. Якобы они сбили Наталью, но вместо того, чтобы отвезти её в больницу, решили убить и спрятать тело.

Расследование исчезновения школьницы вывело следствие на ещё одну историю. В СК заявляли, что Кунц и Бороздин могут быть причастны к смерти жителя Усть-Таркского района Владимира Поторокина в феврале 2013 года.

Тело погибшего со следами насилия было найдено весной того же года. Однако дело тогда не было возбуждено из-за заключения судебно-медицинского эксперта, который назвал причиной смерти обморожение.

Спустя годы следователи выяснили, что сотрудники МВД уговорили эксперта дать ложное заключение. По версии следствия, Поторокина забили до смерти.

Судебные разбирательства по уголовному делу о гибели Натальи Матюхиной идут с конца сентября прошлого года. Бывших сотрудников полиции Бартоломеева и Кудрявцева обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), похищении (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максиму Кудрявцеву также вменяли ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

До сих пор не известно, где спрятано тело девочки. По предположениям следствия, искать его нужно в селе Еланка. В 2011 году там были найдены кости руки, которые, возможно, принадлежали школьнице. На место выезжала следственная группа. Однако, подняв материалы спустя годы, следователи обнаружили, что нет ни самих останков, ни даже документов о работе группы. Примечательно, что на сайте СУ СК по Новосибирской области Наташа Матюхина до сих пор официально числится пропавшей без вести.

10 июня 2025 года Новосибирский областной суд оправдал экс-полицейских.

Что говорит подруга Натальи

Подруга Натальи Анна Ануфриева рассказала Сиб.фм о том, как 2 марта 2010 года после дискотеки пошли домой и пили чай. Родители Анны уже спали в этот момент. Позже девушка пошла провожать подругу. По пути они встретили компанию парней, среди которых был Константин Старков, к которому, как призналась Анна, Наталья испытывала симпатию. Ребята стояли «на магазине», когда девочки проходили мимо. Старков тогда крикнул: «Девчонки, куда пошли?». По словам Анны, она состояла со Старковым в интимных отношениях, о чем Наталья не знала. Анна также уточнила, что Старков периодически говорил её подруге фразы вроде «Когда будем дружить?». По словам свидетельницы, это не имело никакого намека на романтические отношения, а воспринималось как обычная симпатия. Анна сообщила, что Старков сейчас находится на СВО.

На перекрестке, где подруги попрощались, Аня и Наташа договорились встретиться утром в школе. Развилка дорог была в 100–150 метрах от дома Ани. В это время не было ни машин, ни посторонних людей. Анна подчеркнула, что была уверена, что Наталья не могла сесть в чужую машину и уехать, так как девочка никогда не отличалась подобным поведением.

Горе родителей

2 марта 2010 года. Эта дата стала роковой, совпав с днем рождения отца Наташи, Владимира Матюхина. Ранее семья жила обычной сельской жизнью: Владимир работал на тракторе, Галина ухаживала за телятами на ферме. Наталья и её мама строили планы, как порадовать отца в его праздник, какое блюдо приготовить. Вечером девушка попросила родителей отпустить её в клуб с подругой Аней. Как вспоминают родители, дочь нередко возвращалась домой после гуляний поздно, около полуночи.

После пропажи дочери Галина первым делом побежала к Анне. Там ей сказали, что девушка действительно была у них, но потом ушла.

Позднее полиция начала расследование, и первыми под подозрение попали Матюхины. Владимир вспоминает, как их жилище было перевернуто вверх дном в поисках хоть какой-то зацепки. У родителей пытались добиться признания.

«Предлагали написать чистосердечное: что Наталья пришла поздно, я на неё накричала, ударила, она упала. Я спрашивала: «А где же тело?». Нас убеждали, что нам ничего не будет, только штраф или условный срок», – рассказывает Галина.

Супругов, по их словам, подвергали проверке на детекторе лжи, допрашивали с особым пристрастием. Владимир вспоминает жестокие методы давления:

«Схватили за шиворот, порвали куртку, затащили в машину. Били бутылкой так, чтобы не осталось синяков».

За эти годы семье пришлось пережить множество разных версий случившегося. Появлялись люди, которые признавались в убийстве, но их слова оказывались ложью. Родители даже обращались к людям, обладающим экстрасенсорными способностями. Один из них утверждал, что Наталья жива, другой – что её тело находится в лесополосе.

«Мы отправляли письмо с фотографией лица в «Центр Криминалистики». Нам ответили, что Наталья мертва», – делится Галина.

Для Владимира и Галины Наталья была самым дорогим человеком – единственной дочерью среди четырех сыновей. Прошло 15 лет, но боль от потери не утихла. Владимир с тех пор не отмечает свой день рождения.

«В этот день мне очень плохо. Чувствую себя виноватым», – говорит он.

Родители говорят, что добиваются правды от следствия. Но в глубине души надеются, что Наталья жива и когда-нибудь вернётся домой.

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