Торжественная церемония: в Новосибирске вручили госнаграды ко Дню России

В Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная ко Дню России.

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив лично вручили награды тридцати жителям области, отметив их вклад в развитие региона и страны.

Травников в своей речи подчеркнул значение праздника и выразил благодарность новосибирцам за их достижения. Шимкив обратил внимание на важность коллективного труда, отметив, что награды являются признанием заслуг не только отдельных людей, но и их команд.

Среди награждённых — младший сержант Армен Маргарян, удостоенный ордена Мужества, а также супруги Андрей и Татьяна Зуевы, получившие медаль ордена «Родительская слава» за воспитание пятерых детей. В перечне наград также значатся орден Почёта, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарности от президента РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске наградили победителей педагогических конкурсов.