Трагедия в австрийской школе: ученик открыл огонь из-за травли – есть жертвы

В австрийском Граце произошла стрельба в элитной гимназии BORG на Драйершютценгассе.

По предварительным данным, 17-летний ученик открыл огонь в двух классах, после чего его нашли мертвым в школьном туалете.

Операция по спасению началась в 10 утра с привлечением спецназа "Кобра" и авиации. Очевидцы сообщают о 20 услышанных выстрелах. По последним данным, число жертв варьируется от 8 до 11 человек, среди них — семеро детей.

По информации местных СМИ, возможным мотивом преступления стала месть за многолетнюю травлю. Подросток, по всей видимости, считал себя жертвой систематических издевательств.

В настоящее время десятки пострадавших доставляются в медицинские учреждения. Точное количество раненых продолжает уточняться. Власти и экстренные службы продолжают работу на месте трагедии.

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