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Тревожные данные: в Новосибирске превышены нормы формальдегида

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске зафиксировано превышение допустимых норм формальдегида в воздухе. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, концентрация опасного вещества составила 1,4 ПДК в Заельцовском районе и 1,2 ПДК в Дзержинском.

Формальдегид — токсичный газ с резким запахом, способный при вдыхании вызывать острые респираторные заболевания, поражения глаз и нервной системы. Проблема загрязнения воздуха в городе остается острой: помимо формальдегида, регулярно превышаются нормы по фтористому водороду и пыли, что часто приводит к введению режима «черного неба».

Ранее сообщалось, что новосибирский эколог назвал причины превышения ПДК формальдегида в Заельцовском районе.

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Кристина Уколова
Журналист

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